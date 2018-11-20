Труд и отдых на достойном уровне

Пять лет назад директор СШ № 2 г. Кобрина Александр Кудрявцев предложил на базе школы создать оздоровительный летний лагерь труда и отдыха. Идею поддержали, но отнеслись к ней с опаской: было много вопросов, нюансов, да и дети не привыкли к такой форме работы. Но глаза боятся, а руки делают. За реализацию идеи взялись опытные педагоги Наталья Туманова и Ольга Вышинская.

Первый проект прошел на «ура». Дети были в восторге от проживания в палатках, от организованных экскурсий, поездок. Итогом работы в тот год стала не только обновленная к новому учебному году школа и довольные дети, но и диплом первой степени и красный хрустальный зубр на смотре-конкурсе на лучший оздоровительный лагерь за проект «Работающая страна 52/54» в номинации «Новые модели организации детского отдыха «Сделаем лето ярче».

Победа вдохновила не только педагогов, но и ребят. Заявления от желающих попасть в лагерь стали поступать уже в начале учебного года. Пришлось изменить рамки набора, и теперь, чтобы школьник мог летом отдохнуть в лагере, ему нужно хорошо учиться и не иметь вредных привычек. Как отмечают педагоги, это сильно мотивирует ребят. В течение учебного года они не только радуют хорошим поведением и отметками, но и бережно относятся к школьному имуществу.

– Благодаря лагерю ученики и педагоги сближаются, – продолжает рассказ Александр Евгеньевич. – Это положительно сказывается и на учебном процессе.





На каждый сезон Наталья Вячеславовна и Ольга Александровна разрабатывают новую тематику, чтобы ребята в лагере не только работали, но и расширяли свой кругозор, повышали культурный уровень. Так, в течение 9 дней пребывания в палаточном лагере учащиеся встречаются с представителями РОЧС и РОВД, совершают походы на агроусадьбы, посещают музеи и памятные места. Фотографии, рисунки, отчёт о проделанной работе и проведенных мероприятиях педагоги оформляют в виде проекта — еще не было года, чтобы он не взял высшую награду на смотре-конкурсе.

В юбилейном проекте «Нам 5 лет!» жюри оценило оригинальный подход к игровой идее смены, оригинальность, подачу и оформление в виде 3D альбома. В итоге в этом сезоне СШ № 2 г. Кобрина вновь стала обладателем большого хрустального зубра.

Ксения ПАЛЬТО.

НА СНИМКЕ автора: (слева направо) Ольга Вышинская, Александр Кудрявцев и Наталья Туманова.