Время делать добро

С 5 по 25 ноября «Евроопт» совместно со звездами белорусской эстрады проведет специальную благотворительную акцию – по всей стране будут организованы музыкальные конкурсы среди воспитанников детских домов Беларуси. Самые талантливые ребята 25 ноября отправятся на экскурсию в Минск, где посетят студию Белтелерадиокомпании, а также увидят финал Международного детского конкурса «Евровидение-2019», который пройдёт в спортивном комплексе «Минск-Арена».

Первыми 5 ноября гостей принимали воспитанники Кобринской детской деревни. К ним приехали руководитель пресс-службы ООО «Евроторг» Егор Хрусталев и певец Тео (Юрий Ващук).





– Хочется, чтобы дети, оказавшиеся под опекой государства получали как можно больше внимания, – сказал Егор Хрусталев перед конкурсом. – Мы привезли ребятам много подарков, а в конце конкурса их ждет сюрприз, о котором они пока не догадываются.

Для начала гостям была проведена экскурсия по детской деревне, во время которой они познакомились с укладом жизни.

– Мне всегда было интересно, как живёт детская деревня, – рассказывает Юрий. – А сегодня я впервые побывал здесь и поражен, насколько хорошо все обустроено, уютно и по-домашнему.







Затем юные звездочки собрались в актовом зале. Они долго готовились к этому мероприятию: продумывали композиции, сценический образ, отработали движения. Ярко, живо, задорно выступил дуэт Егора Нестюка и Валерии Ковальчук, трогательно и пронзительно звучала песня Русланы Гоменюк. Эти ребята вошли в тройку лидеров.

Обещанный сюрприз, действительно, стал большой неожиданностью: оказалось, что все воспитанники детской деревни поедут на финал детского Евровидения. Как отметил Тео, у многих ребят есть вокальные задатки, а поездка на Евровидение может в корне изменить судьбу каждого из них. Они увидят шоу, поймут, как нужно работать над собой и, возможно, их путь к успеху станет более уверенным.







Подобные мероприятия пройдут в Витебском, Понемуньском, Мозырском и Бобруйском детских домах, а также в детской деревне «Истоки» Минского района. К доброй акции присоединятся такие белорусские звезды, как Ирина Дорофеева, Искуи Абалян, Саша Немо, Денис Дудинский, Катерина Раецкая и Лариса Грибалёва.

Ксения ПАЛЬТО.

СНИМКИ автора.