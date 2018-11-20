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PR-сообщество Беларуси соберется на международном форуме "PR-пятница" в Минске

21.11.2018 11:50 — Разное | Интерфакс  
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30 ноября в Минске пройдет международный форум по маркетингу и связям с общественностью "PR-пятница". PR-площадка соберет лучших специалистов в области коммуникаций.

В преддверии юбилейного форума по маркетингу и связям с общественностью "PR-пятница" организаторы задали участникам профессионального сообщества вопрос - "Что для Вас PR па-беларуску?"

25 специалистов из коммуникационных агентств, компаний, СМИ и общественных организаций высказали свое мнение.  Ответы были разные, ведь каждый PR-специалист уникален и имеет свой неповторимый опыт. Но в одном все были солидарны: PR в Беларуси растет и развивается, используя и аккумулируя в себе лучший мировой опыт.

"Для того чтобы усилить белорусский PR, ежегодно мы проводим форум "PR-пятница", - прокомментировал соорганизатор события Дмитрий Гмыза. - Мы приглашаем замечательных спикеров, они делятся с участниками своими идеями, кейсами, инструментами. Мировой опыт очень важен для отечественных коммуникаций. Ведь, черпая и используя лучшее, мы выводим отрасль на качественно новый, более высокий уровень. Вторая важная составляющая этого форума - встреча с коллегами. Где же еще "сверить часы", если не на "PR-пятнице"? Общение с коллегами, обмен опытом дают огромный заряд позитива и энергии. Белорусское PR-сообщество – сильное и профессиональное, разностороннее и очень талантливое. Вместе мы делаем важные и интересные дела для нашей страны!"

В этом году форум соберет лучших специалистов в области коммуникаций и связей с общественностью. Ключевыми темами юбилейного события станут: стратегические и антикризисные коммуникации, работа с лидерами мнений и негативом в социальных сетях, влияние PR на бизнес-модель компании.

В 2018 году среди семи экспертов пятой юбилейной "PR-пятницы" - директор по стратегии и развитию бизнеса одного из самых известных в мире коммуникационных агентств Ketchum Евгения Кондрашева, PR-директор ZENDEN GROUP Александр Милых, экс-PR-директор "Интер РАО" Антон Назаров. С участниками форума собственным опытом поделится директор департамента по связям с общественностью Северо-Западного филиала "Мегафон" Кермен Манджиева, которая входит в ТОП-3 самых известных PR-специалистов и ТОП-10 влиятельных людей в коммуникациях Санкт-Петербурга.

О маркетинге влияния на примере кейсов с Apple Pay, MasterCard и Приватбанком расскажет генеральный директор украинского креативного digital-агентства GRAPE Юрий Гладкий. А специальным гостем форума станет Дмитрий Муравьев - креативный продюсер продакшн-студии Fancy Shot, которая снимает рекламные ролики для Mail.ru и Intel, а также большую часть клипов группы "Ленинград".

 
Теги: Минск
 
 
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30 ноября в Минске пройдет международный форум по маркетингу и связям с общественностью "PR-пятница". PR-площадка соберет лучших специалистов в области коммуникаций.
 
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