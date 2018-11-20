Лукашенко назвал свою встречу с вице-президентом ЕИБ историческим моментом

Президент Беларуси Александр Лукашенко приветствует развитие сотрудничества с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и реализацию проектов в различных сферах. Об этом он заявил в среду на встрече с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Александром Стуббом, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"Наша встреча с вами фактически знаменует новый этап в развитии отношений с Европейским инвестиционным банком. Это исторический момент", - сказал А.Лукашенко.

"Мы преодолели немало барьеров, немало было непонимания с двух сторон, особенно с западной стороны. Сегодня и Европа, и весь западный мир убедились в том, что с Беларусью можно иметь дело, что Беларусь - это надежный партнер, особенно в сфере торгово-экономических, финансовых отношений", - заявил президент.

Глава государства отметил, что подписание соглашений с ЕИБ об инвестировании проектов, направленных на развитие Беларуси, подтверждает то, что недопонимание между сторонами преодолено.

По словам А.Лукашенко, в настоящее время Беларусь ведет работу с Европейским инвестиционным банком по кредитам примерно на полмиллиарда евро. Он подчеркнул, что это значительная сумма и условия выдачи кредитов приемлемы для страны. "Мы тщательно отбираем проекты для инвестирования. То, что вы помогаете проектам, связанным с нашими людьми, - жильем, водоотведением, обеспечением водой, инфраструктурой и дорогами - очень важно для нас, и мы будем обязательными партнерами в этом плане", - сказал белорусский лидер.

Кроме того, сообщили в пресс-службе, А.Лукашенко обратился к А.Стуббу с просьбой о содействии в развитии сотрудничества между Беларусью и Финляндией, поскольку нынешний вице-президент ЕИБ занимал различные высокие посты в этой стране. "Я бы вас очень попросил помочь установить тесные отношения с Финляндией. Это примерно такая же, как Беларусь, страна по территории. Это страна, которая имеет продвинутые технологии", - отметил президент. Он также подчеркнул схожесть экономик двух стран и важность развития сотрудничества на технологическом уровне, добавили в пресс-службе.