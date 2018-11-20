﻿ Соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией будет подписано до конца года – Рапота. 21.by
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Соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией будет подписано до конца года – Рапота

21.11.2018 11:17 — Разное | Интерфакс  
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Минск и Москва планируют подписать проект соглашения о взаимном признании виз до конца года, сообщил Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота журналистам в среду в Минске.

"На Группе высокого уровня (Совмина Союзного государства - ИФ) было принято решение подписать его (проект соглашения о взаимном признании виз – ИФ) до Нового года. Поэтому… давайте ждать результатов", - сказал Г.Рапота.

Отвечая на вопрос о возможности создания международного пункта пропуска на границе Беларуси и России, госсекретарь заявил, что "никаких решений на этот счет нет".

"Идет кропотливый и достаточно интенсивный процесс по согласованию соглашения о взаимном признании виз. А какими организационными мерами это будет сопровождаться, решат те, кто этим занимается - министерства иностранных дел и другие причастные к этому процессу", - заметил он.

"Единственно, могу с достоверностью сказать, что никакого ограничения свободы передвижения граждан России и Беларуси на территории друг друга не будет, и будет сделано все возможное, чтобы такую свободу передвижения обеспечить гражданам третьих стран, обладающим либо российской, либо белорусской визой", - подчеркнул Г.Рапота.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск и Москва планируют подписать проект соглашения о взаимном признании виз до конца года, сообщил Государственный секретарь Союзного государства Григорий...
 
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