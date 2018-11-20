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У белорусов выросли расходы в магазинах и на рынках. Сколько денег тратит в день один покупатель

21.11.2018 12:17 — Разное | Tut.by  
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Среднестатистический белорус в январе — октябре ежедневно тратил в магазинах и рынках 12,6 рубля, сообщает Белстат. Для сравнения: год назад однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения составлял 11,4 рубля.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Траты отличаются по регионам. К примеру, в Гродненской области население в январе — октябре в среднем тратило 11,9 рубля в день (год назад — 10,6 рубля).

В январе — сентябре этого года траты на покупки в магазинах, торговых центрах и на рынках у среднестатистического белоруса выросли на 11,4% к соответствующему периоду 2017-го. За 10 месяцев этого года белорусы оставили в организациях торговли 32,5 миллиарда рублей. Почти треть этой суммы пришлось на Минск — чуть больше 10,2 миллиарда рублей.

В последний раз розничный товарооборот в Беларуси сокращался в январе — мае прошлого года — на 0,1% к аналогичному периоду 2016-го.

Больше оставлять денег белорусы стали и в ресторанах, кафе, столовых. Товарооборот общественного питания в январе — сентябре вырос на 11% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года. К примеру, в Минске этот показатель вырос на 16,6%, в Гомельской области — на 7,3%, а в Гродненской — 12,5%.

Напомним, благосостояние белорусов, по официальной статистике, продолжает расти. Реальные располагаемые доходы населения в январе-сентябре выросли на 7,8% к аналогичному периоду прошлого года.

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Теги: Минск
 
 
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Среднестатистический белорус в январе-октябре ежедневно тратил в магазинах и рынках 12,6 рубля.
 
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