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Шесть попыток незаконного перемещения цветов в адрес российских фирм выявлено за неделю в пункте пропуска «Бенякони» гродненскими таможенниками

21.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Шесть попыток незаконного перемещения цветов в адрес российских фирм выявлено за неделю в пункте пропуска «Бенякони» гродненскими таможенниками

За прошедшую неделю в пункте пропуска «Бенякони» гродненскими таможенниками пресечено шесть попыток незаконного ввоза живых роз на территорию Евразийского экономического союза. Более 8,5 тыс. незадекларированных цветов следовало в адрес российских фирм. 

По всем выявленным фактам таможней начаты административные процессы в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара без его конфискации. 

Всего с начала года в зоне деятельности Гродненской региональной таможни выявлено порядка 60 попыток незаконного перемещения на территорию ЕАЭС цветочной продукции различных сортов и наименований общей стоимостью свыше 200 тыс. белорусских рублей. В количественном отношении цифра составила порядка 400 тыс. цветов. Практически все нарушения выявлены на белорусско-литовской границе.

http://www.grt.customs.gov.by

 
 
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За прошедшую неделю в пункте пропуска «Бенякони» гродненскими таможенниками пресечено шесть попыток незаконного ввоза живых роз на территорию Евразийского...
 
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