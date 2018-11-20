Шесть попыток незаконного перемещения цветов в адрес российских фирм выявлено за неделю в пункте пропуска «Бенякони» гродненскими таможенниками





За прошедшую неделю в пункте пропуска «Бенякони» гродненскими таможенниками пресечено шесть попыток незаконного ввоза живых роз на территорию Евразийского экономического союза. Более 8,5 тыс. незадекларированных цветов следовало в адрес российских фирм.

По всем выявленным фактам таможней начаты административные процессы в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара без его конфискации.

Всего с начала года в зоне деятельности Гродненской региональной таможни выявлено порядка 60 попыток незаконного перемещения на территорию ЕАЭС цветочной продукции различных сортов и наименований общей стоимостью свыше 200 тыс. белорусских рублей. В количественном отношении цифра составила порядка 400 тыс. цветов. Практически все нарушения выявлены на белорусско-литовской границе.

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