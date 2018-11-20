Обувной тренд наступающей зимы — классика

Наступающей зимой придерживаемся классики. Сапоги или полусапоги из натуральной кожи с мехом будут незаменимы для создания повседневных комплектов. Только не выбирайте скучный черный. Сейчас в моде кремовые, кирпичные, коричневые оттенки, дымчатый синий и фиолетовый. Декором могут служить небольшие металлические пряжки.

Кстати, в сезоне осень-зима 2018-2019 в тренде будут дубленки, поэтому обратите внимание на замшу. Она не очень практична, но при качественном уходе, тоже может претендовать на место в повседневном гардеробе. Каблук выбирайте устойчивый, но повыше, чтобы зрительно вытянуть силуэт.