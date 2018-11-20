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Обувной тренд наступающей зимы — классика

21.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Наступающей зимой придерживаемся классики. Сапоги или полусапоги из натуральной кожи с мехом будут незаменимы для создания повседневных комплектов. Только не выбирайте скучный черный. Сейчас в моде кремовые, кирпичные, коричневые оттенки, дымчатый синий и фиолетовый. Декором могут служить небольшие металлические пряжки.

Кстати, в сезоне осень-зима 2018-2019 в тренде будут дубленки, поэтому обратите внимание на замшу. Она не очень практична, но при качественном уходе, тоже может претендовать на место в повседневном гардеробе. Каблук выбирайте устойчивый, но повыше, чтобы зрительно вытянуть силуэт.

 
 
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Наступающей зимой придерживаемся классики. Сапоги или полусапоги из натуральной кожи с мехом будут незаменимы для создания повседневных комплектов. Только не...
 
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