Белорус Геннадий Короткевич победил на соревнованиях по программированию в Техасе

Белорус Геннадий Короткевич, который является аспирантом Университета информационных технологий, механики и оптики в Санкт-Петербурге (Россия), стал победителем соревнований Topcoder Open Marathon в Техасе (США). Информация об этом размещена на сайте Университета ИТМО, сообщает БЕЛТА.

Topcoder Open — это ежегодный турнир по программированию, который проводится корпорацией TopCoder, чтобы поощрить сообщество разработчиков. В этом году в турнир были включены шесть видов соревнований: Algorithm, Development, First2Finish, UI Design, UI Prototype и Marathon. Что касается Topcoder Open Marathon, то соревнования в этом треке состояли их четырех онлайн-раундов. Участникам необходимо было написать программу, находящую наиболее эффективный ответ оптимизационной задачи за заданное время.



