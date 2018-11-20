|
«Легко не было» – Стефанович об игре с гродненским «Неманом»
Новости Беларуси. Одним матчем продолжился чемпионат Беларуси по хоккею в Экстралиге «А», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На льду «Чижовка-Арены» минская «Юность» на удивление легко разобралась с гродненским «Неманом».
Хотя, по итогам первого периода нельзя было предположить, что «красно-синие» разгромят соперника. На табло были цифры 1:0 в пользу минчан. А вот дальше «Юность» поймала кураж и просто не оставила шансов действующему чемпиону 7:1.
По две шайбы в составе «Юности» забросили Михаил Стефанович и Егор Гайнетдинов. «Красно-синие» берут реванш за поражение в конце октября. Однако вся борьба в регулярке еще впереди.
Михаил Стефанович, нападающий ХК «Юность – Минск»:
Легко не было. Это по счету кажется, что легко, а так – много единоборств, много моментов. Вратарь отлично сыграл.
Команда Михаила Захарова закрепилась на первом месте в турнирной таблице. Неман остался на третьей строчке.
Новости по теме
Хоккеист разыскал малыша, который заплакал после поражения сборной Беларуси. Герои трогательной истории в материале СТВ
‡агрузка...
Белоруска Виктория Кебикова вышла в полуфинал ЧМ по боксу
«Легко не было» – Стефанович об игре с гродненским «Неманом»
В желудке мёртвого кашалота нашли 6 кг мусора
Американцам рекомендовали не употреблять салат ромэн
В Камеруне похитили 15 учеников и учителя частной школы
В Афганистане скорбят по жертвам теракта во дворце бракосочетаний
Минтруда опубликовало производственный календарь на 2019 год
Законы против фейковых новостей приняли во Франции
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Одним матчем продолжился чемпионат Беларуси по хоккею в Экстралиге «А», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На льду «Чижовка-Арены» минская...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)