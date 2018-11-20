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В желудке мёртвого кашалота нашли 6 кг мусора
Новости Индонезии.В желудке мертвого кашалота, которого прибило к берегам Индонезии, обнаружили 6 килограммов мусора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из брюха животного достали 115 стаканов, четыре пластиковые бутылки, 25 пакетов, веревки весом более 3 килограммов, а также 19 фрагментов твердого пластика и пару шлепанцев.
По данным специалистов, каждый год из-за мусора и пластика погибает более миллиона птиц и около 100 тысяч млекопитающих обитателей моря.
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В желудке мёртвого кашалота нашли 6 кг мусора
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Новости Индонезии.В желудке мертвого кашалота, которого прибило к берегам Индонезии, обнаружили 6 килограммов мусора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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