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Американцам рекомендовали не употреблять салат ромэн
Новости США. Вспышка кишечной инфекции зафиксирована в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению специалистов центра по контролю и предотвращению заболеваний источник кишечной палочки – салат ромэн.
ЦКЗ уже распространил сообщение об опасности и рекомендовал американцам воздержаться от потребления салата, а рестораны и магазины прекратить его продажу.
Вспышки инфекции были зафиксированы в 11 штатах. Госпитализация потребовалась 13 гражданам.
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Американцам рекомендовали не употреблять салат ромэн
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Новости США. Вспышка кишечной инфекции зафиксирована в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению специалистов центра по контролю и...
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