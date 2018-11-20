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Американцам рекомендовали не употреблять салат ромэн

21.11.2018 11:38 — Разное | СТВ  
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Новости США. Вспышка кишечной инфекции зафиксирована в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению специалистов центра по контролю и предотвращению заболеваний источник кишечной палочки – салат ромэн.

Американцам рекомендовали не употреблять салат ромэн

ЦКЗ уже распространил сообщение об опасности и рекомендовал американцам воздержаться от потребления салата, а рестораны и магазины прекратить его продажу.

Американцам рекомендовали не употреблять салат ромэн

Вспышки инфекции были зафиксированы в 11 штатах. Госпитализация потребовалась 13 гражданам.
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Новости США. Вспышка кишечной инфекции зафиксирована в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению специалистов центра по контролю и...
 
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