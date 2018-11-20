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В Камеруне похитили 15 учеников и учителя частной школы
Новости Камеруна. На юго-западе Камеруна вооруженные люди похитили 15 учеников и учителя частной школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел в городе Кумба, в районе, где проживает англоязычное население.
Это уже второй подобный случай за месяц. В начале ноября неизвестные похитили из колледжа 80 человек. Их держали в плену около недели, прежде чем отпустить.
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В Камеруне похитили 15 учеников и учителя частной школы
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Новости Камеруна. На юго-западе Камеруна вооруженные люди похитили 15 учеников и учителя частной школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент...
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