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В Камеруне похитили 15 учеников и учителя частной школы

21.11.2018 11:36 — Разное | СТВ  
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Новости Камеруна. На юго-западе Камеруна вооруженные люди похитили 15 учеников и учителя частной школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Камеруне похитили 15 учеников и учителя частной школы

Инцидент произошел в городе Кумба, в районе, где проживает англоязычное население.

В Камеруне похитили 15 учеников и учителя частной школы

Это уже второй подобный случай за месяц. В начале ноября неизвестные похитили из колледжа 80 человек. Их держали в плену около недели, прежде чем отпустить.
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Новости Камеруна. На юго-западе Камеруна вооруженные люди похитили 15 учеников и учителя частной школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Инцидент...
 
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