|
В Афганистане скорбят по жертвам теракта во дворце бракосочетаний
Новости Афганистана. В стране скорбят по жертвам кровавого теракта в Кабуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство во дворце бракосочетаний.
В результате атаки погибли 55 человек. Около 70 граждан получили ранения.
Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из действующих на территории страны группировок.
Новости по теме
‡агрузка...
Белоруска Виктория Кебикова вышла в полуфинал ЧМ по боксу
«Легко не было» – Стефанович об игре с гродненским «Неманом»
В желудке мёртвого кашалота нашли 6 кг мусора
Американцам рекомендовали не употреблять салат ромэн
В Камеруне похитили 15 учеников и учителя частной школы
В Афганистане скорбят по жертвам теракта во дворце бракосочетаний
Минтруда опубликовало производственный календарь на 2019 год
Законы против фейковых новостей приняли во Франции
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Афганистана. В стране скорбят по жертвам кровавого теракта в Кабуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне террорист-смертник привёл в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)