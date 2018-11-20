Курсы валют и криптовалют на сегодня

Доллар развернулся и резко подорожал на старте торгов, биткойн -118.83.

Средневзвешенный курс доллара подскочил на 0,0090 рубля до 2,1079 BYN/USD.

Доллар начал дорожать впервые после четырёх последовательных снижений, после которых он оказался на минимуме за 29 дней.

Средневзвешенный курс евро снизился всего на 0,0005 рубля до 2,4047 BYN/EUR.

Средневзвешенный курс российского рубля опустился лишь на 0,0003 рубля до 3,1979 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 4509.36$ (-118.83);

Bitcоin Cash/ВСС – 248.53$ (-107.98);

DigitalCash − 108.98$ (+1.78);

Еthеreum − 132.39$ (-4.41);

ZCаsh − 87.33$ (-2.4);

Monеro − 68.43$ (-0.89).



