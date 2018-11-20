Беженец с африканской Эритреи работает в Бресте дворником

Ежедневно через территорию Брестской области и Бреста проходит около полутысячи иностранцев, многие из которых стремятся попасть в страны Евросоюза.



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Но иногда в их пути происходят вынужденные остановки.