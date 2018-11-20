ГАИ продолжает осуществлять усиленный контроль за сельхозтехникой

В связи с сезонными изменениями погодных и дорожных условий – сокращением светового дня, ухудшением видимости из-за осадков, туманов, участившимися случаями тяжких ДТП с участием сельскохозяйственной техники, особенно в темное время суток.



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Кроме информационно-разъяснительной работы в организациях АПК сотрудники Госавтоинспекции в ближайшее время проведут дополнительные обследования всех сельхозпредприятий на предмет соблюдения установленного порядка допуска к участию в дорожном движении водителей и транспортных средств, соответствия автомобилей, тракторов, самоходных машин, прицепного и навесного оборудования технической документации завода-изготовителя, а также оборудования техники световозвращающей маркировкой и внешними световыми приборами в соответствии с требованиями законодательства.



Напомним, движение крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования разрешается только при наличии специального разрешения. Кроме того, на тяжеловесном и (или) крупногабаритном транспортном средстве должен быть включен маячок оранжевого цвета, предусмотренный заводом-изготовителем и установленный на кабине. При ширине транспортного средства более 3,5 м проблесковыми маячками оранжевого цвета должны быть дополнительно оборудованы его крайние габариты по ширине.



При выявлении нарушений проезда крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств сотрудники ГАИ выдают предписания руководителям организаций с последующим контролем их исполнения.



В соответствии со ст. 18.43 КоАП нарушение порядка участия в дорожном движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств влечет наложение штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин, как на водителя, так и на должностное лицо.