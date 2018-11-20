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ГАИ продолжает осуществлять усиленный контроль за сельхозтехникой
21.11.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
В связи с сезонными изменениями погодных и дорожных условий – сокращением светового дня, ухудшением видимости из-за осадков, туманов, участившимися случаями тяжких ДТП с участием сельскохозяйственной техники, особенно в темное время суток.
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В связи с сезонными изменениями погодных и дорожных условий – сокращением светового дня, ухудшением видимости из-за осадков, туманов, участившимися случаями...
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