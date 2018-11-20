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В Ружанах пенсионер спас при пожаре соседку
21.11.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
В Пружанском районе сосед спас женщину при пожаре, сообщили БЕЛТА в
Сообщение о пожаре в четырехквартирном деревянном доме в г.п.Ружаны поступило спасателям 20 ноября в 11.00. "Когда на место прибыли работники
Пожилая женщина находилась на кухне и была дезориентирована", - рассказали в МЧС.
Спасенную госпитализировали с диагнозом "отравление продуктами горения". В 11.11
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В Пружанском районе сосед спас женщину при пожаре, сообщили БЕЛТА в МЧС. Сообщение о пожаре в четырехквартирном деревянном доме в г.п.Ружаны поступило спасателям...
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