Задержаны подозреваемые в деле о краже обуви из магазина в Мостах

В очередной раз при помощи граждан удалось установить подозреваемых по размещенным в сети Интернет фотоматериалам с камер видеонаблюдения.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60805.php

Читать полностью в источнике с фото:





Изображения интересующих органы внутренних дел людей были размещены на официальном сайте УВД Гродненского облисполкома и в социальных сетях в конце минувшей недели. В объектив попали неизвестные женщины пенсионного возраста, укравшие обувь в одном из магазинов в Мостах.

Своими соображениями, кто это на фото, поделилась представительница слабого пола из Ивацевичей. Женщина из соседней Брестской области, работающая заведующей в торговом объекте, вспомнила, что несколько лет назад “ее магазин” с аналогичной целью посетили похожие люди.

Были проведены необходимые оперативно-розыскные мероприятия, установлено местонахождение запечатленных на фото людей. Коллеги из отдела внутренних дел Барановичского горисполкома по полученной информации их задержали. По версии правоохранителей к краже четырех пар обуви причастны трое женщин (две из них мать и дочь), а также мужчина. Лишь одна не пенсионного возраста. Все с криминальным прошлым. В настоящий момент они проверяются на причастность к совершению противоправных деяний аналогичного характера как на территории Гродненской области, так и в масштабах республики.