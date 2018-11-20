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Газ — на ТОК «Лосвидо»

21.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Торжественный пуск природного газа на туристическом оздоровительном комплексе «Лосвидо» состоялся 19 ноября.

Газ — на ТОК «Лосвидо»

  В церемонии зажжения символического факела приняли участие председатель облисполкома Николай Шерстнёв, председатель райисполкома Пётр Коробач, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Виктор Мирош, председатель ФПБ Михаил Орда, гендиректор УП «Витебскоблгаз» Пётр Шершень, председатель облобъединения профсоюзов Иван Возмитель.

  Напомним, природный газ пришел в д. Прудники в начале этой осени, когда к сети газопроводов района добавился новый, протяженностью 4,1 км. В сентябре со сжиженного на природный газ с ликвидацией групповой резервуарной установки были переведены 12 квартир в многоквартирном жилом доме, улучшилосьт качество жизни сельчан. Обеспечение голубым топливом ТОК «Лосвидо» даст толчок к его развитию, как и района в целом.

  В рамках мероприятия Михаил Орда вручил Городокской ЦРБ документы на машину скорой неотложной помощи и ключи от нее. Это совместный подарок ФПБ и райисполкома учреждению здравоохранения в преддверии празднования его 100-летия. Подробности — в следующих номерах нашей газеты.

Саша СЕМЁНОВА.

 
 
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Торжественный пуск природного газа на туристическом оздоровительном комплексе «Лосвидо» состоялся 19 ноября.   В церемонии зажжения символического факела...
 
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