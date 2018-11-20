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Почему пить слишком много воды опасно

21.11.2018 12:23 — Разное | Tut.by  
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Издание The Business Insider показало, почему пить слишком много воды вредно, а в самых экстремальных случаях даже смертельно.


Фото: pixabay.com

Почки могут переработать примерно 800 — 1000 миллилитров воды в час. Если выпить больше, то излишки воды переместятся в клетки, которые сильно разбухнут. Нарушается водно-электролитный баланс и функции клеток. Самое опасное в этой ситуации — набухание и отек мозга.

Такое явление врачи называют «водной интоксикацией». Сначала это ощущается головной болью, смешанностью сознания и сонливостью, но в самых экстремальных случаях может закончится повреждением функций мозга, комой и даже летальным исходом. Это крайне редко, но случается. В 2008 году СМИ писали о сидевшей на диете британке, умершей от того, что за раз она выпила четыре литра воды. Попадаются и менее трагичные случаи: курсанты в США страдали от тошноты после того, как за час выпили около двух литров воды из-за интенсивной тренировки.

Особенно острожным в отношениях с водой следует быть марафонцам. The Business Insider ссылается на исследование, пришедшее к выводу, что один из шести бегунов на длинные дистанции испытывает водную интоксикацию в легкой форме. Люди, испытывающие проблемы с почками, наиболее уязвимы.

Хорошая новость в том, что не навредить себе водой очень просто. Взрослый человек не должен употреблять больше трех-четырех литров воды в день (считая жидкость из еды и напитков). Чтобы соблюсти норму, стоит придерживаться очевидного правила: пить тогда, когда испытываешь жажду.

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Теги: Новости
 
 
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Почему пить слишком много воды вредно, а в самых экстремальных случаях даже смертельно
 
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