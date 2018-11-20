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Установлен запрет на лов некоторых видов рыб

21.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Установлен запрет на лов некоторых видов рыб

С 15 ноября в рыболовных угодьях Беларуси начал действовать запрет на лов лов ряпушки европейской в связи с ее нерестом. Запрет будет действовать по 20 декабря и введен постановлением Минприроды от 2 декабря 2015 г. № 42 после исключения ряпушки из списка охраняемых видов. 

Ряпушка – самый мелкий представитель сиговых видов рыб, ее максимальная длина не более 25 см. С 1981 по 1993 годы и с 2004 по июнь 2014 года вид был включен в Красную книгу Республики Беларусь и запрещен к вылову. Сейчас ловить ряпушку разрешено, за исключением нерестового периода. За добычу каждой особи в это запретное время нарушителям придется выплатить по 9 базовых величин (220,5 рублей).

Кроме этого в рыболовных угодьях  с 1 ноября продолжает действовать запрет на лов сома обыкновенного, который продлится до 31 марта и сига чудского до 15 декабря.

Волковысская межрайонная инспекция обращается к гражданам и предупреждает о том, что хранение рыболовных сетей, сетематериалов запрещено. За незаконное изготовление, приобретение, хранение и сбыт орудий добычи рыбы (или других водных животных) предусмотрена административная ответственность по ст.15.36 КоАП Республики Беларусь. Штраф за данное правонарушение предусмотрен до 50 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения

 На территории Республики Беларусь реализацию рыболовных сетей и иных орудий добычи рыбы (или других водных животных), изготовленных с использованием сетематериалов, могут осуществлять только юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые включены в перечень, утверждаемый облисполкомами и Мингорисполкомом. При этом хранить подобный товар они должны строго в местах, определенных их локальными документами.

Если Вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства не проходите мимо, звоните в любое время на телефон горячей линии Волковысской МРИ ОЖ и РМ-8 01512 25000 (25112)

Заместитель начальника Волковысской МРИ ОЖ и РМ Белов А.А.

 
 
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С 15 ноября в рыболовных угодьях Беларуси начал действовать запрет на лов лов ряпушки европейской в связи с ее нерестом. Запрет будет...
 
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