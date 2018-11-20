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Правозащитники устроили открытую тренировку по футболу, чтобы рассказать о дискриминации

21.11.2018 12:51 — Разное | KYKY  
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Правозащитная организация Human Constanta и любительский футбольный клуб «Аўтазак» устроили спортивный ивент, посвященный футболу, пишет «Белсат». Главной целью было не просто поиграть и поразвлекаться, а рассказать про права человека и проблему дискриминации.

Поучаствовать мог любой человек, вне зависимости от возраста, пола и умения играть в футбол. Как сказал Валдис Фугаш, один из футболистов клуба и правозащитник, «вельмі мала прасторы даецца аматарам і «не мужчынам». Он добавил, что организаторы хотели научить всех желающих азам футбола, а сам «Аўтазак» регулярно устраивает подобное, но в меньших масштабах.

Правозащитница Анастасия Лойко сказала, что в спорте сталкиваются друг с другом люди совсем разных взглядов, а фанаты могут радикализироваться: «Таму нам падаецца важным пачаць размаўляць пра спорт, пра ідэю роўнасці ў тым ліку. І такія мерапрыемствы – гэта спроба нагадаць, што спорт можа несці нейкую станоўчую ідэю. І мы спрабуем аб’яднаць абсалютна розных людзей, якія могуць як пагуляць у футбол, так і паразмаўляць на важныя для нас тэмы».

Среди таких тем − задержание в Беларуси бывшего таджикского футболиста Парвиза Турсунова. Сейчас он находится в СИЗО, его собираются экстрадироваться домой. Проблема в его длинной бороде, из-за которой его исключили из команды, а затем обвинили в причастности к исламистской организации. Он лишь отказался брить бороду до определённой длины.

О клубе «Аўтазак» сняли получасовой документальный фильм. В нём рассказывается, среди прочего, об одной из главных идей команды − борьбе с дискриминацией в любом её проявлении.

 
 
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Правозащитная организация Human Constanta и любительский футбольный клуб «Аўтазак» устроили спортивный ивент, посвященный футболу, пишет «Белсат». Главной целью было не...
 
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