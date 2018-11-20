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Honor 10 Lite за 200 долларов представлен официально

21.11.2018 13:03 — Разное | Tut.by  
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Бренд Honor в Китае представил новый смартфон — Honor 10 Lite. Об этом пишет ресурс Gizmochina.


Гаджет оснащается IPS-экраном на 6,21 дюйма с разрешением 2280 на 1080 точек (соотношение сторон 19:9). В верхней части дисплея есть небольшой вырез в виде капельки, над ним расположилась решетка разговорного динамика. Производитель заявляет, что соотношение панели к остальному корпусу составляет 90%.

Аппарат работает на процессоре Kirin 710 (12-нм), дополняется 4/6 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 64/128 ГБ. Поддерживаются и карты памяти формата microSD. Емкость аккумулятора — 3400 мАч. Предустановленная операционная система — Android 9 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9. Есть и технология GPU Turbo, которая оптимизирует производительность смартфона во время игр.


На задней стороне устройства кроме сканера отпечатков пальцев находится сдвоенная основная камера — 13 Мп и 2 Мп. Разрешение фронтального модуля — 24 Мп. В наличии и технологии искусственного интеллекта для автоматического улучшения снимков.

Аппарат будет доступен в нескольких цветах — градиентных красном, синем, черном и белом. Продажи в Китае начнутся 27 ноября. За версию с 4/64 ГБ памяти просят 202 доллара, 6/64 ГБ — 245 долларов, 6/128 ГБ — 274 доллара.

 
 
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Продажи в Китае стартуют уже 27 ноября.
 
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