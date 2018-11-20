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Под Любанью растёт «новый Солигорск». Видеофакт.

21.11.2018 — Разное | Soligorsk News  
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8 ноября 2018 14:00 2202

Под Любанью растёт «новый Солигорск». Видеофакт.

Автор: Эдуард Кидяев.

На своём YouTube-канале «Славкалий» опубликовал отчёт, как идёт строительство Неженского ГОК. Посмотрите 1,5-минутное видео.

Под Любанью растёт «новый Солигорск». Видеофакт.

На видео показаны стволопроходческого комплексы (SBR) с высоты птичьего полёта. Вес одного — 400 тонн. Первый из двух SBR прошёл непродолжительный этап укрупнительной сборки и уже «ушел под землю» — все модули машины смонтированы в клетевой ствол.

Сейчас монтируют сопутствующего оборудования, потом последуют пуско-наладочные работы — последний этап перед проходкой. Те же работы параллельно выполняются и со вторым механизированным комплексом. SBR скипового ствола в процессе окончания укрупнительной сборки, а один из шести модулей машины уже установлен над стволом на канатах подъёмных лебёдок.

ИСТОЧНИК:  сайт kurjer.info

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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8 ноября 2018 14:00 2202 Под Любанью растёт «новый Солигорск». Видеофакт. ...
 
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