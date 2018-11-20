Фото дня. Надежда Толоконникова из Pussy Riot замечена в плаще белорусского дизайнера

Недавно в Instagram участницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой появилась фотография в плаще с надписью Arrest me — это, кстати, вещь из коллекции молодой белорусской марки Ceremony, заметил журнал «Кактутжить».

Создатель марки Ceremony Роберт Воронецкий рассказал журналистам издания, как так вышло, что активистка ходит в его плаще:

— Где-то в середине октября нам написал один бренд российский, предложили сделать коллаб (сотрудничать — Прим. ред.). Я начал общаться с их дизайнером. Помню, еду я в такси куда-то, и этот кекс мне в «вк» что-то скидывает, а я перешел к нему на страницу и увидел, что Надя у него в друзьях, написал ему сразу: «Познакомь нас с Надей». Он ей в ту же секунду написал: «Чуваки из „Церемони“ хотят с тобой познакомиться, они круто делают». Через, наверное, две минуты он мне скрин их переписки прислал с комментом: «дил ит ап, бро». Договорились на конец октября. Я увидел, что она подписалась на нас в «вк», был рад.

На встрече Роберт и Надя обменялись подарками: она подарила дизайнеру футболку и балаклаву, он ей — плащ Arrest me. По словам Воронецкого, самое главное, что Надя просто ходит в его плаще и ей тепло.

— А фото в ее инсте — это не радость типа: «Воу-воу, мои шмотки закинула к себе какая-то селеба, сейчас подписчиков получу». Это другое, это такая радость, когда тебе респект кидают, потому что ты круто делаешь и это оценили просто так.

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