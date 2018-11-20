









Кировские спасатели встретились с детьми яслей-сада аг.Боровица. Об этом рассказал старший инспектор ГПиВО Кировского РОЧС Александр Журавский.

Работники МЧС в дошкольном учреждении образования гости не частые, однако «Урок по основам безопасности» провели особенно и запоминающее. Изначально детям были предложены ситуации на плакатах, а ребята, в свою очередь, рассказали представителю МЧС, правильно поступают изображенные герои или нет. Каждому ребенку представилась возможность поучаствовать в этих играх по безопасности. Кроме этого, поскольку приближается зима, вместе с ней и определенные зимние опасности, с воспитанниками были оговорены вопросы безопасности поведения дома, на льду, при гололеде, «коварные сосульки» также не остались в стороне от беседы с работниками МЧС.

Удобно расположившись, детишки с увлечением слушали профилактическую беседу спасателя. Однако с приездом пожарного автомобиля внимание детей мгновенно переключилось. Одевшись потеплее, с радостью в глазах, воспитанники устремились к большой красной машине. Ведь такого автомобиля детишки видят не каждый день, а вдобавок к этому еще и находящееся оборудование. К тому же, ребята ознакомились с боевой одеждой спасателей, которые постоянно выезжают на ликвидацию пожаров и другие чрезвычайные ситуации. Все ребята были очень рады встречи со спасателями. А на память детишки получили наклейки по безопасности жизнедеятельности.