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В Минской области изменились ставки единого налога для ИП

21.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Новые ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и физических лиц введены в Минской области. Соответствующее решение № 37 опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь www.pravo.by и вступило в силу с 18 ноября.

Как пояснил заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Минской области Юрий Коновалов, решением Минского областного Совета депутатов № 37 внесены редакционные поправки, а ставки единого налога приведены в соответствие с минимальными пределами базовых ставок единого налога, установленных Указом № 29. Согласно изменениям, для индивидуальных предпринимателей они определены в таблицах 1-5, для физических лиц — в отдельных таблицах 6 и 7, пишет МЛЫН.BY.

Посмотреть новые ставки единого налога можно в документе по ссылке.

  • СПРАВОЧНО. В Минской области за 9 месяцев 2018 года зарегистрировано 38 165 индивидуальных предпринимателей, 12 160 из них оплачивают единый налог.



 
 
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Новые ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и физических лиц введены в Минской области. Соответствующее решение № 37 опубликовано на...
 
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