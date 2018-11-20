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В Минской области изменились ставки единого налога для ИП
21.11.2018 — Разное | Слуцк Город
Новые ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и физических лиц введены в Минской области. Соответствующее решение № 37 опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь www.pravo.by и вступило в силу с 18 ноября.
Как пояснил заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Минской области Юрий Коновалов, решением Минского областного Совета депутатов № 37 внесены редакционные поправки, а ставки единого налога приведены в соответствие с минимальными пределами базовых ставок единого налога, установленных Указом № 29. Согласно изменениям, для индивидуальных предпринимателей они определены в таблицах 1-5, для физических лиц — в отдельных таблицах 6 и 7,
Посмотреть новые ставки единого налога можно в документе по
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Новые ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и физических лиц введены в Минской области. Соответствующее решение № 37 опубликовано на...
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