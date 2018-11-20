Макей заявил о единстве Беларуси и России в вопросе разоружения

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Принципиальные подходы Минска и Москвы совпадают по ключевым вопросам повестки дня в сфере разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Глава МИД Беларуси и его российский коллега Сергей Лавров в Минске проводят заседание коллегии внешнеполитических ведомств двух стран. Особое внимание стороны планируют уделить интеграционному сотрудничеству, пишет ria.ru .

«Идет наращивание военных потенциалов, что в том числе и в Европе. Мы видим гораздо больше разговоров о собственных интересах, претензиях, озабоченностях, чем конкретных шагов в направлении изменения ситуации. В этой связи, думаю, было бы важно еще раз отметить совпадение принципиальных подходов Беларуси и России по ключевым вопросам повестки дня в сфере разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями», – заявил Макей.

По словам министра, Минск последовательно поддерживает российскую сторону на международных площадках.

В частности, напомнил Макей, с 2015 года Беларусь представляет интересы России в совместной консультативной группе по договору об обычных вооруженных силах в Европе.

«В июне текущего года мы выступили с единых позиций против наделения ОЗХО полномочиями по установлению ответственности за применение химоружия», — заметил глава белорусского ведомства.