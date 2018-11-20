В «черную пятницу» в Минске фитнес-абонементы подешевеют почти вдвое

В Минске 23 ноября пройдет «черная фитнес-пятница». В частности, почти вдвое снизят цены на годовые и полугодовые абонементы в «Мир фитнеса».

В «черную пятницу» подешевеют годовые и полугодовые абонементы на базовый фитнес и базовый аквафитнес. Также «постройнеют» клубные карты уровня Premium и Gold. Можно будет сэкономить и на покупке детских абонементов. Скидки будут достигать 45%.

Чтобы приобрести абонементы почти за полцены, нужно будет посетить «Мир фитнеса» лично. Кассы будут работать до последнего посетителя, а чтобы избежать очередей, предложат отметиться и прийти за оформлением в субботу – в этом случае скидка сохранится.

«Черная фитнес-пятница» станет мощным стимулом для тех, кто пока не решился взяться за свое тело и приступить к тренировкам. Мы рассчитываем, что тем самым поддержим моду на здоровый образ жизни в Минске», – отметили в «Мире фитнеса».

«Мир фитнеса» – один из крупнейших фитнес-клубов в Беларуси. На площади 7,5 тыс. «квадратов» собрано более 500 тренажеров и открыто 3 бассейна. В центре работает свыше 100 фитнес-инструкторов и врач-диетолог. Также действует детский фитнес и организована игровая комната.