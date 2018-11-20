Усэйн Болт может перейти в команду Диего Марадоны

Ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт может в ближайшее время подписать контракт с профессиональным футбольным клубом, сообщает «Чемпионат» .



Фото: Reuters

По информации испанского издания Marca , ямайский спортсмен, возможно, продолжит карьеру в Мексике. Подписать с ним контракт готов мексиканский клуб «Дорадос», главным тренером которого является бывший игрок сборной Аргентины и почетный председатель ФК «Динамо-Брест» Диего Марадона.

Напомним, Болт сыграл несколько товарищеских матчей за австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс», но не смог достичь договоренности по условиям контракта и покинул команду.

Также ямаец отказался от двухлетнего контракта с мальтийским клубом «Валетта».

Недавно Болт заявил, что намерен оставить попытки начать футбольную карьеру, если не сумеет найти себе команду до конца ноября.