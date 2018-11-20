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Усэйн Болт может перейти в команду Диего Марадоны
Ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт может в ближайшее время подписать контракт с профессиональным футбольным клубом, сообщает
По информации испанского издания
Напомним, Болт сыграл несколько товарищеских матчей за австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс», но не смог достичь договоренности по условиям контракта и покинул команду.
Также ямаец отказался от двухлетнего контракта с мальтийским клубом «Валетта».
Недавно Болт заявил, что намерен оставить попытки начать футбольную карьеру, если не сумеет найти себе команду до конца ноября.
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Ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт может в ближайшее время подписать контракт с профессиональным футбольным клубом.
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