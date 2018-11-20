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Глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi арестован на 10 дней в Токио

21.11.2018 13:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi арестован на 10 дней в Токио
Reuters


Об этом сообщает Reuters.

Карлос Гон был задержан в понедельник, 19 ноября, поскольку внутреннее расследование компании Nissan Motor позволило уличить его в финансовых злоупотреблениях. В течение 20 дней главе альянса должно быть предъявлено официальное обвинение.

Глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi арестован на 10 дней в Токио Мухи, тигры и лисы. Как в Китае борются с коррупцией?

Как информирует BBC, в течение нескольких лет Карлос Гон указывал в официальных документах заниженный размер своих "компенсационных выплат". Предполагается, что в этом ему помогал исполнительный директор Nissan Грег Келли, который также находится под арестом. По некоторым данным, Карлосу Гону удалось таким образом скрыть от японских налоговых служб доход в размере $44 млн. В числе правонарушений - использование активов компании в личных целях.

При этом министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что перед французским законом Карлос Гон, возглавляющий Renault, чист.

В связи со скандалом в четверг, 22 ноября, на заседании совета директоров автоконцерна будет рассматриваться вопрос о снятии с должности Карлоса Гона.

Карлос Гон - всемирно известный бизнесмен и кризисный менеджер, прославившийся тем, что сумел вернуть прибыльность известнейшим мировым автомобильным компаниям. В 2000 году он занял пост президента японской фирмы Nissan, а в 2005 году - президента Renault. Карлос Гон также возглавляет совет директоров Mitsubishi Motors с 2016 года. Ему удалось вывести компанию Nissan из кризиса благодаря программе жесткого сокращения расходов, за что он и получил прозвище Убийца Расходов. Карлос Гон также настаивал на слиянии Nissan и Renault, которые в настоящее время входят в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Истчоник: БЕЛТА.
 

 
 
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Глава альянса машиностроительных компаний Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, согласно постановлению районного суда Токио (Япония), будет заключен под стражу на 10 дней.
 
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