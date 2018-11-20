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Лукашенко обозначил главный вопрос в отношениях с Россией

21.11.2018 13:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Лукашенко обозначил главный вопрос в отношениях с Россией
Фото из архива © / БЕЛТА

Об этом он заявил сегодня на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас вроде бы и неплохие отношения складываются в целом с Российской Федерацией, даже очень хорошие. Факт, что лучше, чем с другими государствами. Но один главный вопрос, который нам надо решить и о котором мы и с вами, и наши МИД (еще со времен Бориса Ельцина) говорили, - равные условия для работы людей, субъектов хозяйствования в нашем общем Отечестве. Я так это называю. Иначе, наверное, и не назовешь", - сказал белорусский лидер.

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"Если есть такая разница в работе субъектов хозяйствования в нарушение наших договоров, которые существуют, это плохо. Надо решить этот основной вопрос, и я думаю, у нас никогда не будет претензий к России, а у России к нам", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В целом глава белорусского государства отметил, что на встрече с министром иностранных дел России сторонам есть, что обсудить. "Я знаю, что вы человек опытный и умеете читать между строк. Но пишут всякое, поэтому такой разговор с глазу на глаз всегда полезен", - заметил белорусский лидер.

Президент обратил внимание еще на один момент в развитии сотрудничества с Россией - значительное для Беларуси отрицательное сальдо во взаимной торговле. "Если у нас в торговом сальдо огромный минус, вы понимаете, что нам приходится искать где-то по всему миру, чтобы закрыть этот дисбаланс, поэтому все от экономики. А так ситуация неплохая", - заявил Александр Лукашенко.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в белорусско-российских отношениях необходимо окончательно решить главный вопрос - создать равные условия...
 
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