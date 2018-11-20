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Минские таможенники "тормознули" восемь новых авто "Тойота Лэнд Крузер"

21.11.2018 13:46 — Разное | UDF  
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Фото: customs.gov.by
Минская региональная таможня пресекла ввоз автомобилей по цене, заниженной более чем в два раза, сообщает пресс-служба Таможенного комитета.

Восемь автомобилей "Тойота Лэнд Крузер" 2017-2018 годов выпуска были ввезены из Грузии. Они были помещены под процедуру выпуска для внутреннего потребления. Таможенники обнаружили, что в документах указывались недостоверные сведения о стоимости авто, чтобы уклониться от таможенных платежей. Автомобили привозили в Грузию из Японии. Там для них готовили комплект недействительных документов, в которых была занижена стоимость.

Ущерб белорусскому государству от противозаконной деятельности оценивается на сумму более 140 тысяч рублей.

Таможенники завели уголовное дело на минского индивидуального предпринимателя, выступавшего декларантом автомобилей.

Правоохранители провели обыски. По месту проживания одного из фигурантов дела обнаружили крупную сумму денег. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

 
 
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Таможня пресекла ввоз автомобилей по цене, заниженной более чем в два раза.
 
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