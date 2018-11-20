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Почему на самом деле девушки приподнимают ногу во время поцелуя

21.11.2018 13:38 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Легкий поцелуй. Страстный поцелуй. Французский поцелуй. Затянувшийся поцелуй. Наверняка вы были свидетелем далеко не одного экранного поцелуя, а также переживали их лично. Когда парень склоняется к губам девушки и они замирают в поцелуе, нога дамы как бы сама собой поднимается вверх. Почему?

К удивлению ученых, этому нет никаких обоснованных причин. И все же попробуем погрузиться в эту любовную дилемму глубже и решить, почему же так происходит.

Безусловно, такую позу при поцелуяе, где девушка приподнимает или отставляет ногу, популяризировали многие романтические комедии. Хотя возможно, что настоящая причина на несколько десятилетий старше. А может быть, корни явления и вовсе лежат в элементарной физике?


Причина №1. Психологическая

Почему на самом деле девушки приподнимают ногу во время поцелуя

В голливудском фильме «Как стать принцессой» (2001) королева преподает главной героине важные уроки, рассказывая, как вести себя подобно настоящей принцессе в повседневной жизни. Именно тогда и всплывает картина идеального поцелуя с одной ногой девушки, приподнятой в воздухе. Поэтому у миллионов женщин, посмотревших этот фильм, появился хороший пример для подражания.

Сама Энн Хэтэуэй, сыгравшая принцессу в этой романтической комедии, признается:

«Причина может быть чисто инстинктивной. Просто так женское тело сигнализирует о мягкости и податливости. Оно – отражение действий мужчины».



Причина №2. Физическая

Почему на самом деле девушки приподнимают ногу во время поцелуя

Все же научное объяснение тоже не стоит сбрасывать со счетов, и оно основано на простой физике. Если вы знакомы с основами концепции центра тяжести (общий вес тела с определенной его точкой концентрации), то согласитесь, что когда тело женщины подается назад, отвечая на поцелуй, его центр тяжести тоже сдвигается. Поэтому приподнимание ноги в воздух – это естественное компенсаторное действие для поддержания баланса тела.


Причина №3. Перфекционистская

Почему на самом деле девушки приподнимают ногу во время поцелуя

Многие молодые люди стремятся быть «идеальной» парой. Они слепо следуют всему, что считается общепринятой квинтэссенцией. Учитывая популярность этого стиля поцелуя, многие в точности воспроизводят его, чтобы почувствовать: они-то уж целуются просто идеально, как в кино. Особенно если в этот момент их кто-то фотографирует для соцсетей. Ведь фото идеального поцелуя, которым можно потом поделиться с друзьями, едва ли не важнее, чем сам поцелуй.


Причина №4. Историческая

Почему на самом деле девушки приподнимают ногу во время поцелуя

Помните знаменитую черно-белую фотографию «Поцелуй на Таймс-сквер»? Она вошла в историю, и многие пары наверняка пробовали воспроизвести эту знаковую позу поцелуя ради «повторения истории». Правда, куда интереснее, если ваш собственный оригинальный поцелуй в общественном месте станет таким же популярным. Не так ли?

 
 
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Легкий поцелуй. Страстный поцелуй. Французский поцелуй. Затянувшийся поцелуй.
 
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