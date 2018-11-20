Почему на самом деле девушки приподнимают ногу во время поцелуя



Иллюстративное фото

Причина №1. Психологическая

«Причина может быть чисто инстинктивной. Просто так женское тело сигнализирует о мягкости и податливости. Оно – отражение действий мужчины».

Причина №2. Физическая

Причина №3. Перфекционистская

Причина №4. Историческая

К удивлению ученых, этому нет никаких обоснованных причин. И все же попробуем погрузиться в эту любовную дилемму глубже и решить, почему же так происходит.Безусловно, такую позу при поцелуяе, где девушка приподнимает или отставляет ногу, популяризировали многие романтические комедии. Хотя возможно, что настоящая причина на несколько десятилетий старше. А может быть, корни явления и вовсе лежат в элементарной физике?В голливудском фильме «Как стать принцессой» (2001) королева преподает главной героине важные уроки, рассказывая, как вести себя подобно настоящей принцессе в повседневной жизни. Именно тогда и всплывает картина идеального поцелуя с одной ногой девушки, приподнятой в воздухе. Поэтому у миллионов женщин, посмотревших этот фильм, появился хороший пример для подражания.Сама, сыгравшая принцессу в этой романтической комедии, признается:Все же научное объяснение тоже не стоит сбрасывать со счетов, и оно основано на простой физике. Если вы знакомы с основами концепции центра тяжести (общий вес тела с определенной его точкой концентрации), то согласитесь, что когда тело женщины подается назад, отвечая на поцелуй, его центр тяжести тоже сдвигается. Поэтому приподнимание ноги в воздух – это естественное компенсаторное действие для поддержания баланса тела.Многие молодые люди стремятся быть «идеальной» парой. Они слепо следуют всему, что считается общепринятой квинтэссенцией. Учитывая популярность этого стиля поцелуя, многие в точности воспроизводят его, чтобы почувствовать: они-то уж целуются просто идеально, как в кино. Особенно если в этот момент их кто-то фотографирует для соцсетей. Ведь фото идеального поцелуя, которым можно потом поделиться с друзьями, едва ли не важнее, чем сам поцелуй.Помните знаменитую черно-белую фотографию «Поцелуй на Таймс-сквер»? Она вошла в историю, и многие пары наверняка пробовали воспроизвести эту знаковую позу поцелуя ради «повторения истории». Правда, куда интереснее, если ваш собственный оригинальный поцелуй в общественном месте станет таким же популярным. Не так ли?