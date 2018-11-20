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Строители прокомментировали сообщения о проседании Крымского моста

21.11.2018 13:31 — Разное | UDF  
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Фото: most.life
В инфоцентре «Крымский мост» назвали очередным мифом заявления Киева о якобы проседании Крымского моста.

«Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я (мост) буду на месте всегда… Думал, придумать уже нечего, но… мифы (о Крымском мосте) пополняются», – написали на странице инфоцентра «Крымский мост» в Facebook как бы от имени сооружения.

Так в инфоцентре прокомментировали новость газеты ВЗГЛЯД о том, что украинское министерство по вопросам «временно оккупированных территорий» утверждает, что Крымский мост якобы начал проседать.

 
Теги: Новости
 
 
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В инфоцентре "Крымский мост" назвали очередным мифом заявления Киева.
 
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