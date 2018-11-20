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Названа новая польза аспирина в борьбе с особо опасным раком

21.11.2018 13:22 — Разное | UDF  
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Фото: Globallookpress.com
Ученые Лидского университета (Великобритания) показали, что аспирин, а также эйкозапентаеновая кислота (EPA) уменьшают количество предраковых полипов у пациентов с высоким риском рака кишечника. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие более 700 пациентов из 53 больниц в Англии, у которых при колоноскопии был выявлен высокий риск развития рака кишечника. Все добровольцы были случайным образом распределены на четыре группы в зависимости от типа лечения. Каждый день в течение года участники принимали либо 300 миллиграммов аспирина, либо два грамма эйкозапентаеновой кислоты, либо сочетание аспирина и EPA, или плацебо.

В конце исследования у добровольцев, которые принимали аспирин, общее количество полипов уменьшилось на 22 процента, а у тех, кто принимал EPA, — на девять процентов, хотя разница между ними и группой плацебо не была статистически значимой. Однако в левой части кишечника у второй группы число полипов уменьшилось на 25 процентов.

Рак кишечника является одним из наиболее смертоносных типов злокачественных опухолей. Несмотря на национальную программу скрининга, в Англии и Уэльсе в 2014 году от этого заболевания умерли 16 тысяч человек.

 
 
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В исследовании приняли участие более 700 пациентов.
 
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