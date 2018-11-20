В Беларусь идет мороз



Иллюстративное фото

Снег и мокрый снег ожидается во вторник ночью, в течение суток – от 3 тепла до 3 мороза. На дорогах – гололедица.В среду снег и мокрый снег может пройти в Витебской области, по республике – без осадков.Ночью температура опустится до 10-12 градусов мороза. Днем – от плюс 3 до минус 3.В следующие два дня морозы усилятся: если в четверг ночью будет до минус 12, то в пятницу – до минус 13.Местами туман и гололедица на дорогах.