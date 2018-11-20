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В Беларусь идет мороз

21.11.2018 12:52 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Мороз до 13 градусов и гололедицу прогнозируют синоптики на нынешней неделе.

Снег и мокрый снег ожидается во вторник ночью, в течение суток – от 3 тепла до 3 мороза. На дорогах – гололедица.

В среду снег и мокрый снег может пройти в Витебской области, по республике – без осадков.

Ночью температура опустится до 10-12 градусов мороза. Днем – от плюс 3 до минус 3.

В следующие два дня морозы усилятся: если в четверг ночью будет до минус 12, то в пятницу – до минус 13.

Местами туман и гололедица на дорогах.

 
 
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Мороз до 13 градусов и гололедицу прогнозируют синоптики на нынешней неделе.
 
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