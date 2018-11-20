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Сломав ногу, Матвиенко вызвала «главного доктора страны» - министра Скворцову

21.11.2018 12:50 — Разное | UDF  
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Фото: kremlin.ru
На встречу сенаторов с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой глава Совета Федерации пришла в гипсе, подчеркнув, что травма ее «чисто спортивная», и она вызвала «главного доктора страны». «Потерпите меня в таком состоянии недели три», - попросила коллег Валентина Матвиенко, добавив, что по мнению «главного доктора», жить она будет.

Встреча в Совете Федерации была посвящена национальному проекту «Здравоохранение», об основных задачах которого рассказала Вероника Скворцова.

Она подчеркнула, что главной целью нацпроекта является увеличение продолжительности жизни. К 2024 году она должна составить в среднем 78 лет, к 2030 году — 80.

В разных регионах страны продолжительность жизни, как и сегодня, будет разной. «Мы не можем всем субъектам поставить планку 78 лет. Даже в том случае, если мы будем идти очень большим шагом, прибавляя в течение 6 лет по году, мы все равно не выйдем на продолжительность жизни общенациональную», - сказала Скворцова.

Глава медицинского ведомства отметила, что в России есть субъекты, где продолжительность жизни уже сегодня составляет 80 лет, это, в частности, Москва и Ингушетия. Но есть и такие области, где жители едва дотягивают до 60.

Больше всего жизней в России уносят сердечно-сосудистые заболевания. Далее в списке — онкология и детская смертность. Снизить эти печальные показатели призвано совершенствование сети первичной медицинской помощи, в том числе скорой.

«Первичная помощь сопряжена с оказанием экстренной помощи, поэтому каждый регион в рамках программы должен создать до конца 2020 года центральную диспетчерскую службу скорой помощи, которая будет работать и видеть все бригады скорой наземной помощи и все борта санитарной авиации. Это будет единый номер для авиационной скорой и для наземной, это позволит выстраивать маршруты, оптимальные для каждого больного», — сказала Скворцова

В ближайшие годы в стране откроется 350 новых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, ветхие будут отремонтированы. Такие пункты будут действовать во всех поселках с населением более 100 человек. В деревнях с населением менее сотни будут периодически десантироваться «караваны здоровья» - мобильные комплексы, где жители смогут пройти обследование. Одной из целей национального проекта является то, чтобы ежегодный медосмотр охватывал не менее 70 процентов россиян.

Для повышения качества диагностики в области онкологии на базе ведущих медицинских учреждений страны до 2024 года появится 18 «референс-центров», специалисты которых смогут своевременно выявлять раковые клетки.

Будет полностью переоснащение более 600 сосудистых клиник.

Вместе с Министерством коммуникаций и связи к 2021 году ведомство Вероники Скворцовой подключит все 75 тысяч медицинских объектов России к интегратору, который объединит все региональные интеграторы в единое «облако».

Касаясь медицинских кадров, Вероника Скворцова отметила, что «очень большой ресурс» позволит к 2024 году обеспечить работниками 95 процентов рабочих мест в сфере здравоохранения. «Эту задачу мы решим», - подчеркнула министр.

Председатель верхней палаты Валентина Матвиенко была впечатлена масштабностью и амбициозностью задач, поставленных главой медицинского ведомства. Завершая встречу, она отметила, что в мужской логике женщины делятся на красивых и умных. «А наш министр здравоохранения — и умная, и красивая», - заявила Матвиенко.

 
 
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На встречу сенаторов с министром здравоохранения России глава Совета Федерации пришла в гипсе.
 
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