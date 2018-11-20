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90-е возвращаются: кризис власти, народ злой, денег нет
Иллюстрация: obzor.westsib.ru
Так, 57% опрошенных считают, что нас ждут тяжелые времена. Симптоматично график стремится к началу 90-х.
Интересно, что цифры, которые публикует ВЦИОМ, замёрзли в своих значениях еще в сентябре 2018. Социологическая неизвестность октября-ноября (ожидания россиян) позволяет предположить, что картина грядущих перемен в стране для россиян выглядит еще более пугающей, погружая настроения народа в глубокий пессимизм. Разверзшаяся перспектива ужасает.
Чего можно ожидать от предстоящего будущего, если доходы населения падают 50-й месяц подряд?
График: wciom.ru
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Впервые за 24 года фиксируется высокий критический уровень тревожных ожиданий населения.
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