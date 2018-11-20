В поездах региональных линий экономкласса появятся места для провоза велосипедов

Белорусская железная дорога анонсировала оборудование мест для провоза велосипедов во всех поездах региональных линий экономкласса.

"В целях повышения качества предоставляемых услуг Белорусская железная дорога произведет оборудование мест для провоза велосипедов в поездах региональных линий экономкласса с ненумерованными местами", - говорится в сообщении на официальном сайте БЖД .

На первоначальном этапе, отметили на предприятии, местами для провоза велосипедов оборудуются два состава: электропоезд ЭР9 и дизель-поезд ДР1А в головных вагонах (для трех велосипедов в каждом вагоне), установленные на подвижном составе конструкции пройдут испытания прочности крепления.

" В дальнейшем местами для провоза велосипедов планируется оборудовать весь моторвагонный подвижной состав региональных линий экономкласса", - заявили там.

Также в планах Белорусской железной дороги оборудование данного подвижного состава специальными местами для провоза крупногабаритной ручной клади, говорится в сообщении.

"Все работы планируется осуществить при проведении плановых ремонтов подвижного состава, - уточнили специалисты БЖД.