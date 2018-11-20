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В поездах региональных линий экономкласса появятся места для провоза велосипедов

21.11.2018 12:54 — Разное | Интерфакс  
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Белорусская железная дорога анонсировала оборудование мест для провоза велосипедов во всех поездах региональных линий экономкласса.

"В целях повышения качества предоставляемых услуг Белорусская железная дорога произведет оборудование мест для провоза велосипедов в поездах региональных линий экономкласса с ненумерованными местами", - говорится в сообщении на официальном сайте БЖД.

На первоначальном этапе, отметили на предприятии, местами для провоза велосипедов оборудуются два состава: электропоезд ЭР9 и дизель-поезд ДР1А в головных вагонах (для трех велосипедов в каждом вагоне), установленные на подвижном составе конструкции пройдут испытания прочности крепления.

" В дальнейшем местами для провоза велосипедов планируется оборудовать весь моторвагонный подвижной состав региональных линий экономкласса", - заявили там.

Также в планах Белорусской железной дороги оборудование данного подвижного состава специальными местами для провоза крупногабаритной ручной клади, говорится в сообщении.

"Все работы планируется осуществить при проведении плановых ремонтов подвижного состава, - уточнили специалисты БЖД.

 
 
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Белорусская железная дорога анонсировала оборудование мест для провоза велосипедов во всех поездах региональных линий экономкласса.
 
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