Во Владивостоке началось серийное производство обновленной Mazda 6

На дальневосточном предприятии Mazda Sollers во Владивостоке приступили к сборке обновленного седана Mazda 6 . На заводе также выпускаются кроссоверы CX-5 и CX-9.





Ни сварки, ни окраски кузовов во Владивостоке не предусмотрено — сборка автомобилей осуществляется по крупноузловой технологии. В России обновленная «шестерка» выпускается в шести различных комплектациях. Помимо доступных в базовых версиях оптитронного спидометра на приборной панели, проектора показаний на лобовое стекло и улучшенной шумоизоляции автомобили в топовом исполнении щеголяют системой кругового обзора и вентиляцией передних сидений.





Под капотом на выбор — трио бензиновых двигателей: пара модернизированных атмосферных моторов Skyactiv-G объемом 2 л (150 лошадиных сил) и 2,5 л (194 силы) и 231-сильный турбированный агрегат Skyactiv-G 2.5 T.





У российских дилеров обновленная Mazda 6 появится в декабре. Цены начинаются от 1 451 000 рублей (22 тыс. долларов по текущему курсу).