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Во Владивостоке началось серийное производство обновленной Mazda 6

21.11.2018 13:47 — Разное | Tut.by  
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На дальневосточном предприятии Mazda Sollers во Владивостоке приступили к сборке обновленного седана Mazda 6. На заводе также выпускаются кроссоверы CX-5 и CX-9.


Ни сварки, ни окраски кузовов во Владивостоке не предусмотрено — сборка автомобилей осуществляется по крупноузловой технологии. В России обновленная «шестерка» выпускается в шести различных комплектациях. Помимо доступных в базовых версиях оптитронного спидометра на приборной панели, проектора показаний на лобовое стекло и улучшенной шумоизоляции автомобили в топовом исполнении щеголяют системой кругового обзора и вентиляцией передних сидений.


Под капотом на выбор — трио бензиновых двигателей: пара модернизированных атмосферных моторов Skyactiv-G объемом 2 л (150 лошадиных сил) и 2,5 л (194 силы) и 231-сильный турбированный агрегат Skyactiv-G 2.5 T.


У российских дилеров обновленная Mazda 6 появится в декабре. Цены начинаются от 1 451 000 рублей (22 тыс. долларов по текущему курсу).

 
 
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На дальневосточном предприятии Mazda Sollers во Владивостоке приступили к сборке обновленного седана Mazda 6. У дилеров машины появятся в декабре
 
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