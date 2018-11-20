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Александр Лукашенко обозначил главный вопрос во взаимоотношениях Беларуси и России

21.11.2018 13:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Равные условия для работы граждан и предприятий в рамках Союзного государства – главный вопрос во взаимоотношениях Беларуси и России. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил во время встречи с министром иностранных дел России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко обозначил главный вопрос во взаимоотношениях Беларуси и России

Глава государства подчеркивает, что, в целом, отношения в рамках Союзного государства можно назвать хорошими, у сторон нет противоречий по ключевым вопросам. И все же, обсудить есть что. Сегодня интересы двух государств тесно переплелись в самых разных сферах: это и экономика, и культура, прочные связи регионов. Поэтому особенно важно создать хорошие условия для тех, кто по сути создает фундамент Союзного государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас вроде бы и неплохие отношения складываются в целом с Российской Федерацией, даже очень хорошие. Факт, что лучше, чем с другими государствами. Но один главный вопрос, который нам надо решить и о котором мы и с вами, и наши МИД (еще со времен Бориса Ельцина) говорили, – равные условия для работы людей, субъектов хозяйствования в нашем общем Отечестве. Я так это называю. Иначе, наверное, и не назовешь.

Александр Лукашенко обозначил главный вопрос во взаимоотношениях Беларуси и России

Если есть такая разница в работе субъектов хозяйствования в нарушение наших договоров, которые существуют, это плохо. Надо решить этот основной вопрос, и я думаю, у нас никогда не будет претензий к России, а у России к нам.

Поэтому все от экономики, все отсюда. А так ситуация неплохая. Я всегда в пример ставлю работу Министерства обороны и министерств иностранных дел, особенно сегодня министерств иностранных дел. Есть полное понимание, но есть и вопросы, о которых мы должны говорить, глядя друг другу в глаза, как вы часто говорите.

Александр Лукашенко обозначил главный вопрос во взаимоотношениях Беларуси и России

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Да мы только что провели совместное заседание коллегии двух министерств иностранных дел, мы это ежегодно делаем. Очень полезный был разговор. И по проблемам совместной борьбы с фальсификацией истории Второй мировой и Великой Отечественной войны, вопросам кибербезопасности, развития интеграционных процессов с участием ЕврАзЭС, ШОС и других структур на большом Евразийском пространстве, и по вопросам нашего общего культурного наследия и продвижения его за рубежом.

У нас многие вещи уже решены, но по отдельным вопросам предстоит работа. И мы будем всячески способствовать тому, чтобы соответствующие структуры двух стран находили договоренности.

Александр Лукашенко обозначил главный вопрос во взаимоотношениях Беларуси и России

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Равные условия для работы граждан и предприятий в рамках Союзного государства – главный вопрос во взаимоотношениях Беларуси и России. Об этом...
 
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