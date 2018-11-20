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Александр Лукашенко обозначил главный вопрос во взаимоотношениях Беларуси и России
Новости Беларуси. Равные условия для работы граждан и предприятий в рамках Союзного государства – главный вопрос во взаимоотношениях Беларуси и России. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил во время встречи с министром иностранных дел России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства подчеркивает, что, в целом, отношения в рамках Союзного государства можно назвать хорошими, у сторон нет противоречий по ключевым вопросам. И все же, обсудить есть что. Сегодня интересы двух государств тесно переплелись в самых разных сферах: это и экономика, и культура, прочные связи регионов. Поэтому особенно важно создать хорошие условия для тех, кто по сути создает фундамент Союзного государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если есть такая разница в работе субъектов хозяйствования в нарушение наших договоров, которые существуют, это плохо. Надо решить этот основной вопрос, и я думаю, у нас никогда не будет претензий к России, а у России к нам.
Поэтому все от экономики, все отсюда. А так ситуация неплохая. Я всегда в пример ставлю работу Министерства обороны и министерств иностранных дел, особенно сегодня министерств иностранных дел. Есть полное понимание, но есть и вопросы, о которых мы должны говорить, глядя друг другу в глаза, как вы часто говорите.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
У нас многие вещи уже решены, но по отдельным вопросам предстоит работа. И мы будем всячески способствовать тому, чтобы соответствующие структуры двух стран находили договоренности.
Сергей Лавров поблагодарил белорусского лидера за возможность встречи.
Визит российского дипломата в Минск проходит в рамках совместного заседания министерств иностранных дел Беларуси и России. Встреча состоялась утром 21 ноября. Стороны обсудили широкий круг вопросов: от экономики до сферы безопасности.
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Александр Лукашенко обозначил главный вопрос во взаимоотношениях Беларуси и России
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Новости Беларуси. Равные условия для работы граждан и предприятий в рамках Союзного государства – главный вопрос во взаимоотношениях Беларуси и России. Об этом...
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