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В Гомеле 9-летний мальчик попал в реанимацию после наезда легковушки

21.11.2018 13:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Днём 20 ноября на одном из пешеходных переходов Гомеля произошёл наезд на девятилетнего мальчика.  

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, автомобиль «ВАЗ-2109», за рулём которого находился 49-летний водитель, сбил переходившего дорогу на зелёный свет ребёнка.  

В Гомеле 9-летний мальчик попал в реанимацию после наезда легковушки
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома  

В результате аварии пешеход получил травмы. Пострадавший доставлен в реанимацию.  

Осенью 2018 года была установлена личность водителя, которая сбила мальчика, извинилась, а затем уехала. 

Женщина направлялась на работу – подробнее здесь.  
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Теги: Новости, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Днём 20 ноября на одном из пешеходных переходов Гомеля произошёл наезд на девятилетнего мальчика.   Как сообщает ГАИ УВД Гомельского...
 
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