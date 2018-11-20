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В Гомеле 9-летний мальчик попал в реанимацию после наезда легковушки
Новости Беларуси. Днём 20 ноября на одном из пешеходных переходов Гомеля произошёл наезд на девятилетнего мальчика.
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В результате аварии пешеход получил травмы. Пострадавший доставлен в реанимацию.
Осенью 2018 года была установлена личность водителя, которая сбила мальчика, извинилась, а затем уехала.
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Новости Беларуси. Днём 20 ноября на одном из пешеходных переходов Гомеля произошёл наезд на девятилетнего мальчика. Как сообщает ГАИ УВД Гомельского...
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