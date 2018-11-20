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Карту гостя II Европейских игр выпустят 1 декабря
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор УП «Мингорсправка» – Борис Васильев и руководитель Центра Карты Гостя УП «Мингорсправка» – Александр Шифрин.
Зачем нужна «Карта гостя»?
Борис Васильев, директор УП «Мингорсправка»:
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор УП «Мингорсправка» – Борис Васильев и руководитель Центра Карты Гостя УП «Мингорсправка» –...
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