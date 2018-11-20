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Карту гостя II Европейских игр выпустят 1 декабря

21.11.2018 13:10 — Разное | СТВ  
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ директор УП «Мингорсправка» Борис Васильев и руководитель Центра Карты Гостя УП «Мингорсправка» – Александр Шифрин.

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Зачем нужна «Карта гостя»?

Борис Васильев, директор УП «Мингорсправка»:
«Карта гостя» – это информационный проект. Он выполняет на первом этапе ознакомительную функцию, т. е. человек, зайдя на наш сайт, ознакомится с информацией, которую мы предлагаем. Он понимает, куда можно пойти, где и с какими ценами можно заселиться, где можно осуществить шоппинг. Все объекты, которые входят в наш проект, они дают ту или иную скидку. Это ещё и экономия. Сегодня мы работаем над картой, которая будет интересна участникам и гостям II Европейских игр. Мы её планируем выпустить с 1 декабря и она, кроме тех объектов, которые сегодня включает, будет также включать объекты, которые будут интересны и спортсменам, и туристам.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор УП «Мингорсправка» – Борис Васильев и руководитель Центра Карты Гостя УП «Мингорсправка» –...
 
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