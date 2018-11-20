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«Планируем более 1 000 объектов по всей республике»: появится бонусная карта для туристов-белорусов
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор УП «Мингорсправка» – Борис Васильев и руководитель Центра Карты Гостя УП «Мингорсправка» – Александр Шифрин.
Как приобрести карту гостя Минска и что она даёт?
Александр Шифрин, руководитель Центра Карты Гостя УП «Мингорсправка»:
Планируем более 1000 объектов по всей республике, в течение трёх лет может их спокойно посещать белорус на уикенды и во время отпуска. Везде получать бонусы, получать информационное обслуживание. У нас со всеми партнёрами договора.
Борис Васильев, директор УП «Мингорсправка»:
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор УП «Мингорсправка» – Борис Васильев и руководитель Центра Карты Гостя УП «Мингорсправка» –...
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