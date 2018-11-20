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Учёные дали несколько рекомендаций для поддержания здорового веса
Новости США. Учёные из Гарвардской школы общественного здоровья имени Чана и Бостонской детской больницы рассказали о том, как правильно питаться для поддержания себя в форме.
Как
Поскольку в исследовании участвовали учёные, придерживающиеся различных точек зрения, они решили сразу обозначить спорные моменты.
1. Высокое потребление жира приводит к ожирению, диабету, сердечным заболеваниям и, в некоторых случаях, к раку. Вывод – диеты с низким содержанием жиров являются оптимальными.
2. Обработанные углеводы оказывают отрицательное влияние на обмен веществ. Вывод – низкоуглеводные диеты с высоким содержанием жира лучше для здоровья.
3. Количество потребляемого жира и углеводов не столь сильно влияет на здоровье. Важнее тип потребляемых жиров и углеводов.
После всех разногласий исследователи заявили, что не существует универсального питания, соотношение жиров и углеводов в котором одинаково подходит всем.
И, тем не менее, завершая свой доклад, учёные дали некоторые рекомендации. Они посоветовали заменять насыщенные жиры ненасыщенными, а вместо рафинированных углеводов употреблять цельные злаки и овощи.
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Новости США. Учёные из Гарвардской школы общественного здоровья имени Чана и Бостонской детской больницы рассказали о том, как правильно питаться для поддержания...
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