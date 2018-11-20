Избран новый президент Интерпола



Фото: interpol.int

Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян в среду, 21 ноября, избран новым президентом Интерпола.

Голосование прошло на 87-й сессии Генеральной ассамблеи организации в Дубае. «Ким Чон Ян из Республики Корея избран президентом Интерпола», — говорится в сообщении организации в Twite, сообщает ntv.ru .

Ким Чон Ян будет руководить Интерполом в течение двух лет.

Основным соперником представителя Южной Кореи в борьбе за пост главы Интерпола называли россиянина Александра Прокопчука — вице-президента Интерпола. Против его назначения категорически выступали американские сенаторы, украинские и литовские политики.