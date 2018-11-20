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Избран новый президент Интерпола
21.11.2018 13:48 — Разное | Ежедневник
Фото: interpol.int
Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян в среду, 21 ноября, избран новым президентом Интерпола.
Голосование прошло на 87-й сессии Генеральной ассамблеи организации в Дубае. «Ким Чон Ян из Республики Корея избран президентом Интерпола», — говорится в сообщении организации в Twite, сообщает
Ким Чон Ян будет руководить Интерполом в течение двух лет.
Основным соперником представителя Южной Кореи в борьбе за пост главы Интерпола называли россиянина Александра Прокопчука — вице-президента Интерпола. Против его назначения категорически выступали американские сенаторы, украинские и литовские политики.
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Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян в среду, 21 ноября, избран новым президентом Интерпола.
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