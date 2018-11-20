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В Пинске прошла "Живая библиотека"

21.11.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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>   В информационно-культурном центре «Максимум» городской центральной библиотеки в очередной раз прошла «Живая библиотека».

  Этому проекту в нынешнем году исполнилось три года. И он не перестает удивлять.




  В этот раз попробовать себя в роли книги пришел медиевист Руслан Гагуа. Он рассказал собравшимся, что медиевист – это специалист по истории Средневековья. Сейчас Руслан Борисович доцент кафедры гуманитарных наук, философии и права Полесского государственного университета. Специализируясь на историографии, Р.Гагуа является автором монографии, нескольких научно-методических пособий, а также более 50 научных публикаций в Беларуси и за рубежом. Он может много рассказать из истории военных конфликтов Польши и Литвы с Тевтонским орденом, в частности Великой войне и Грюнвальдской битве. А увлечением Руслана является музыка, причем хеви-метал. Он гитарист пинской группы «Red Cat», для нее же пишет и песни.




  Второй «живой книгой» стала экскурсовод Татьяна Хвагина. Она окунула гостей в мир туризма, рассказала, как пришла в туристическое дело, как попала в Пинск. За время своей многолетней деятельности Татьяна Аркадьевна накопила множественно увлекательных историй, которыми с радостью и поделилась. Например, ребята узнали, как в Пинске появился агротуризм и каким он был. Сейчас при этом слове на ум приходят «Дудутки», а раньше туристы приезжали, чтобы порыбачить, насобирать ягод и сварить из них варенье. И все это здесь --- на нашем Полесье.




  У адвоката Дениса Дорошенко можно было получить консультации по интересующим вопросам. На данный момент он действующий адвокат юридической консультации Пинска и Пинского района. Он рассказал о своей юридической практике, познакомил с тонкостями судебной системы нашей страны.




  А инженер-конструктор Михаил Штыхно захватил с собой свои разработки. В компании Eco-Wood-Art он с коллегами создает деревянные механические модели. К любой из них прилагается инструкция по сбору. Обычно такие модели рассчитаны на ребят от 14 лет, так как при сборке часто требуется использовать ножик, чтобы подпилить детали. С собой Михаил принес поезд с рельсами и паука. Видели бы вы, как этот большой деревянный монстрик бегает по библиотеке! Заметим, все изделия экологичны: сделаны из дерева и работают на механике.

  Все читатели «живых книг» получили множество впечатлений и зарядились позитивом.

  Ирина ДЕНИСОВИЧ
   Фото автора

 
 
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  В информационно-культурном центре «Максимум» городской центральной библиотеки в очередной раз прошла «Живая библиотека».   Этому проекту в нынешнем году...
 
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