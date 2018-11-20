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Беларусь рассчитывает на реализацию знаковых проектов с Европейским инвестиционным банком

21.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Беларусь рассчитывает на реализацию знаковых проектов с Европейским инвестиционным банком, заявил премьер-министр Сергей Румас сегодня на встрече с вице-президентом ЕИБ Александром Стуббом, передает корреспондент БЕЛТА

Беларусь рассчитывает на реализацию знаковых проектов с Европейским инвестиционным банком

«Уверен, что 2019 год в сотрудничестве Беларуси и Европейского инвестиционного банка будет крайне плодотворным, будет создан необходимый фундамент для установления доверительных партнерских отношений. Со своей стороны хочу вас заверить, что Беларусь всегда открыта для конструктивного диалога с Европейским инвестиционным банком. Надеюсь, что в будущем нас ждет много знаковых и амбициозных проектов», — отметил Сергей Румас. 

По его мнению, с подписанием сегодняшних соглашений сотрудничество Беларуси и ЕИБ выходит на новый уровень. Так, ЕИБ и ЕБРР совместно профинансируют реконструкцию Минской очистной станции. «Это очень важный для Минска проект, его реализация позволит улучшить качество очистки вод и благоприятно отразится на экологической обстановке», — отметил глава правительства. 

Беларусь рассчитывает на реализацию знаковых проектов с Европейским инвестиционным банком

Два соглашения ЕИБ с крупнейшими банками — Беларусбанком и Белагропромбанком — помогут поддержать малый и средний бизнес. «Правительство уделяет большое внимание развитию предпринимательской инициативы и стимулированию деловой активности. Развитие малого и среднего бизнеса мы видим одним из источников экономического роста в будущем», — подчеркнул премьер-министр. 

Беларусь рассчитывает на реализацию знаковых проектов с Европейским инвестиционным банком
Беларусь рассчитывает на реализацию знаковых проектов с Европейским инвестиционным банком

В ближайшее время планируется завершить подготовку проекта с ЕИБ по транспортному сообщению Беларуси, который предполагает реконструкцию автодороги М7 Минск-Ошмяны-Каменный Лог и модернизацию инфраструктуры в пункте пропуска «Каменный Лог». 

Кроме того, Беларусь заинтересована в реализации ряда других совместных инвестиционных проектов в области жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности, которые поддерживаются давним партнером — Всемирным банком. 

ЕИБ — один из крупнейших в мире многосторонних инвестиционных банков. Создан в 1958 году, штаб-квартира находится в Люксембурге. Акционерный капитал в размере около 250 млрд евро сформирован 28 странами — членами Евросоюза. Около 90% проектов ЕИБ реализует внутри ЕС, 10% — за его пределами. Общий объем инвестиций банка в 2017 году составил 69,9 млрд евро.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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